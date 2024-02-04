الجيش الاسرائيلي يقول إنه دهم مجمعا لحماس استخدم للتدريب على هجوم 7 تشرين الأول

أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد أن قواته دهمت منشأة تدريب تابعة لحركة حماس حيث حضّر عناصرها لهجوم 7 تشرين الأول على اسرائيل.



وجاء في بيان الجيش أن المنشأة الواقعة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة كانت تحتوي على نماذج لقواعد عسكرية إسرائيلية وآليات مدرعة وكذلك نقاط دخول الى الكيبوتسات.



ودهم الجنود أيضا مكتب محمد السنوار القيادي الكبير في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس. وهو أيضا شقيق يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة والذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 7 تشرين الأول.



وأشار الجيش الى أنه خلال عملية دهم مجمع القادسية في خان يونس، واجهت القوات عددا من المسلحين الذين قاموا باطلاق النار عليهم.



وقال انه تم "تحييدهم" بنيران القناص وقصف الدبابات وغارات جوية.