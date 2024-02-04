نتنياهو: إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق لتحرير الرهائن في غزة بأي ثمن

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليومن على أن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.



وقال في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام: "الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات".



وأضاف: "كما أكدت أيضا في مجلس الوزراء الأمني، لن نوافق على كل (صيغة) اتفاق، وليس بأي ثمن".



وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال نتنياهو: "لست بحاجة إلى أي مساعدة في إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بينما أدافع بثبات عن مصالحنا الوطنية".