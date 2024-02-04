19 قتيلا في هجمات قبلية في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

قتل 19 شخصا، بينهم عامل إغاثة، في هجمات ذات دوافع قبلية في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الأحد.



وتدور اشتباكات منتظمة في أبيي التي لم يتم حل وضعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011 ووضعها تحت حماية الأمم المتحدة.



شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات مماثلة بين قبيلتين من إتنية الدينكا، وهما قبيلة نقوك التي تعيش في أبيي وقبيلة تويج من ولاية واراب المجاورة، خلفت 54 قتيلا بينهم اثنان من قوات حفظ السلام الأممية، و64 جريحا.



وقالت الهيئة الإدارية لمنطقة أبيي الأحد إن "الهجمات ضد المدنيين أسفرت عن خسائر في الأرواح وحرق أسواق ونهب ممتلكات وسطو على الماشية. وارتفعت الحصيلة إلى 19 قتيلا و18 مصابا".