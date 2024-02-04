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أنقرة تؤكد زيارة وشيكة لبوتين بدون تحديد موعدها

أخبار دولية
2024-02-04 | 15:02
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أنقرة تؤكد زيارة وشيكة لبوتين بدون تحديد موعدها
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أنقرة تؤكد زيارة وشيكة لبوتين بدون تحديد موعدها

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مساء الأحد، زيارة وشيكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون أن يحدد موعدها.
     
وقال الوزير على قناة "تي آر تي خبر" الرسمية ان "زيارة بوتين كانت مقررة. كان يجب ان تتم في وقت سابق. هذه الزيارة ستمنحنا الفرصة لمعالجة العديد من القضايا".
     
وذكرت وسائل إعلام تاريخ 12 شباط لكن الرئاسة التركية رفضت في معرض ردها على اسئلة وكالة فرانس برس، تأكيد ذلك او توضيح المكان الذي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استقبال نظيره الروسي فيه.
     
وقال فيدان إن "الرئيسين يجتمعان بانتظام". وكان آخر لقاء ثنائي بينهما عقد في أيلول 2023 في سوتشي في المقر الصيفي للرئيس الروسي لكن منذ ذلك الحين تحدث الرئيسان بشكل متكرر عبر الهاتف.
         
وأضاف فيدان أن "الكثير من المسائل ستكون مطروحة للبحث"، مشيرا بشكل خاص الى الطاقة والوضع في قطاع غزة و"ممر الحبوب" في البحر الأسود الذي يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية والذي أوقفت موسكو العمل به بعد سنة، في صيف 2023.
     
وستكون سوريا أيضا على جدول الأعمال كما قال الوزير التركي، فرغم توافق انقرة وموسكو على العديد من الملفات الدولية إلا انهما تختلفان حول وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم في شمال شرق سوريا.

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