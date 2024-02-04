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تركيا ستزود مصر بمسيّرات

أخبار دولية
2024-02-04 | 15:09
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تركيا ستزود مصر بمسيّرات
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تركيا ستزود مصر بمسيّرات

وافقت تركيا على تسليم مسيّرات قتالية إلى مصر التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب أردوغان قريباً، في اشارة إلى اتمام المصالحة بين البلدين، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي الأحد.
     
وأكد هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية أن "عملية التطبيع اكتملت بشكل كبير"، مشيرا الى أن العلاقات (بين البلدين) مهمة للأمن والتجارة في المنطقة".
     
وقال: "لقد اتفقنا على تزويدهم بمسيرات"، مؤكداً أنه "يجب أن تربطهم علاقات جدية بمصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط".
     
ومن المتوقع أن يزور الرئيس التركي في 14 شباط نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان إردوغان وصفه بـ"الانقلابي"، وفق وكالة أنباء أنكا التركية، أي بعد اثني عشر عاما من القطيعة بين الزعيمين. 
     
وتعود آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة إلى تشرين الثاني 2012، عندما كان رئيسا للوزراء، للقاء الرئيس آنذاك، محمد مرسي. 
     
واستدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في العام 2013 إثر إطاحته الرئيس محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.
     
الا أن الرئيسين استأنفا التواصل في الأشهر الماضية، اذ تصافحا في تشرين الثاني 2022 على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي شباط 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف.
     
وفي تموز 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء.

أخبار دولية

تركيا

مصر

مسيّرات

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