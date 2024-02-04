الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شرطة السنغال تقمع متظاهرين يحتجون على تأجيل انتخابات الرئاسة

أخبار دولية
2024-02-04 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شرطة السنغال تقمع متظاهرين يحتجون على تأجيل انتخابات الرئاسة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شرطة السنغال تقمع متظاهرين يحتجون على تأجيل انتخابات الرئاسة

أفاد مراسل لرويترز بأن قوات الأمن السنغالية استخدمت الغاز المسيل للدموع ونفذت عمليات اعتقال وسط حشود تجمعت في العاصمة دكار اليوم، احتجاجا على تأجيل انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها في 25 شباط.

وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أن الانتخابات ستؤجل إلى موعد غير محدد بسبب خلاف حول قائمة المرشحين في خطوة نددت بها بعض جماعات المعارضة والمجتمع المدني ووصفتها بأنها "انقلاب مؤسسي".

وفي علامة مبكرة على رد فعل الشارع على التأجيل، أغلقت مجموعات من المحتجين حركة المرور في عدة نقاط بطول طريق رئيسي في دكار بإطارات مشتعلة.

وفي إحدى المناطق، انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل غاز مسيل للدموع وبدأت في اعتقالهم.

وتعرض مرشحان معارضان على الأقل في انتخابات الرئاسة المؤجلة لاعتداء من قوات الأمن. ففي منشور على الإنترنت، قال المرشح داوود ندياي إنه تعرض لهجوم من قبل الشرطة، وقال مدير حملة المرشحة أنتا بابكر نجوم لرويترز إن قوات الأمن اعتقلتها.

كما قالت رئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري إنها احتُجزت واقتيدت إلى مركز للشرطة في دكار بمجرد نزولها من سيارتها.

ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خارج البرلمان غدا الاثنين.

أخبار دولية

السنغال

متظاهرين

انتخابات

الرئاسة

LBCI التالي
عدد من الضحايا في قطاع غزة تحت الركام وفي الطرقات ... كم بلغ عدد القتلى؟
تحطّم طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة التركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:13

إرجاء الانتخابات الرئاسية السنغالية

LBCI
أخبار دولية
2024-02-03

الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الحالي حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
2024-02-02

السعودية تسعى لإبرام اتفاقية دفاعية مع أميركا قبل انتخابات الرئاسة

LBCI
أخبار دولية
2024-01-29

إنترفاكس الروسية: بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:32

أستراليا تشجب إنزال محكمة صينية حكم الإعدام مع وقف التنفيذ بحق كاتب أسترالي مولود في الصين

LBCI
أخبار دولية
00:32

هل رُفض اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا؟

LBCI
أخبار دولية
00:26

القوات الأميركية تقصف صواريخ في اليمن

LBCI
أخبار دولية
00:25

تحطم هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارىء الروسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-26

أقامت علاقة مع ابن خالتها في سن المراهقة... وهذا ما تخشى منه في يوم زفافها!

LBCI
فنّ
2023-09-15

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:47

طقس غير مستقر حتى الثلاثاء... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-22

منتخب لبنان لكرة القدم أمام مباراة مفصلية في بطولة آسيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

كيليان مبابي الى ريال مدريد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟

LBCI
أخبار دولية
13:08

الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان

LBCI
أخبار دولية
13:04

نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
05:00

تركها خطيبها قبل 30 دقيقة من زفافهما... والسبب صادم: شعرت بالإشمئزاز عندما اكتشفت الحقيقة!

LBCI
آخر الأخبار
00:58

اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة

LBCI
حال الطقس
00:47

طقس غير مستقر حتى الثلاثاء... اليكم التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
12:46

امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)

LBCI
منوعات
12:00

شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)

LBCI
منوعات
13:20

اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل

LBCI
امن وقضاء
06:21

استخدما بطاقة ائتمان فقدها مالكها وسحبا مبلغا من الدولارات... هل من يعرف شيئا عنهما؟ (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More