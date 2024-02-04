غانتس أبلغ هوكستين بأن الدولة اللبنانية مسؤولة عن العمليات التي تنطلق من أراضيها

اجتمع الموفد الأميركي آموس هوكستين بالوزير في مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس في اسرائيل.وقال غانتس إنه أبلغ هوكستين بأن الدولة اللبنانية مسؤولة عن العمليات التي تنطلق من أراضيها وأن إسرائيل ستوسع وتعمق عملياتها العسكرية إذا لم يتم إزالة التهديد من قبل لبنان والمجتمع الدولي، بغض النظر عن الحرب في غزة.