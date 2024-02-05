مقتل 10 من أفراد الأمن في هجوم على مركز شرطة في باكستان

أعلنت الشرطة إن عشرة على الأقل من رجال الشرطة قتلوا وأصيب ستة في هجوم مسلح على مركز للشرطة في شمال غرب باكستان اليوم الإثنين، في ظل تصاعد العنف قبيل الإنتخابات العامة التي تجرى هذا الأسبوع.وذكر رجال الشرطة في منطقة درابان في إقليم خيبر بختونخوا أنه في حوالى الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، هاجم مسلحون مركز الشرطة باستخدام بنادق قناصة ودخلوا المبنى.وقال مالك أنيس الحسن نائب مأمور شرطة درابان: "بعد دخول المبنى، إستخدم الإرهابيون قنابل يدوية تسببت في سقوط المزيد من الضحايا في الشرطة".ولم يتضح حتى الآن الجهة المسؤولة عن الهجوم أو مدى صلته بقرب موعد الإنتخابات.