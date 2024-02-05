تحطم هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارىء الروسية

أعلنت وزارة الطوارىء الروسية اليوم الإثنين أن طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 تابعة لوزارة الطوارىء الروسية تحطمت في بحيرة في منطقة كاريليا في شمال البلاد وعلى متنها طاقم من ثلاثة أفراد، مشيرة إلى أن البحث جار تحت الماء.



وقالت الوزارة على تطبيق تيليغرام إن "الطائرة كانت في مهمة تدريبية ويقودها طاقم متمرس".



وتم العثور على حطام الطائرة الهليكوبتر التي اختفت من على شاشات الرادار في وقت متأخر أمس الأحد على بعد 11 كيلومترًا من شاطىء بحيرة أونيغا، ثاني أكبر بحيرة في أوروبا في كاريليا وعلى عمق 50 مترًا.