القوات الأميركية تقصف صواريخ في اليمن

شنّ الجيش الأميركيّ ضربات جوية ضد خمسة صواريخ، في اليمن، وفق ما أعلن.



وأوضح أنّ أحدها مصمم للهجوم البريّ والأربعة الآخرون لاستهداف السفن.



وأتت هذه الضربات، بعد يوم من شن القوات الأميركية والبريطانية ثالث موجة من الغارات الجوية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في اليمن، في إطار عملهما العسكريّ المشترك للرد على مواصلة الحوثيين استهداف سفن الشحن.



وكتبت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم على وسائل التواصل الاجتماعيّ: "نفذت القوات الأميركية ضربة دفاعًا عن النفس ضد صاروخ كروز حوثيّ للهجوم البريّ."



وأضافت: "ثمّ قصفت، في وقت لاحق، أربعة صواريخ كروز مضادة للسفن، جميعها كانت معدة للإطلاق، ضد سفن، في البحر الأحمر."



وشدّدت على أنّ القوات الأميركية حددت الصواريخ، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، في اليمن وقررت أنّها تمثل تهديدًا وشيكًا على سفن البحرية الأميركية والسفن التجارية، في المنطقة.