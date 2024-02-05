أستراليا تشجب إنزال محكمة صينية حكم الإعدام مع وقف التنفيذ بحق كاتب أسترالي مولود في الصين

كشفت الحكومة الأسترالية الإثنين أن محكمة صينية قضت بإعدام الكاتب يانغ جون مع وقف التنفيذ، واصفة هذه الأخبار بأنها "مروعة".



والمواطن الأسترالي المولود في الصين يقبع في سجن صيني منذ عام 2019 بتهمة التجسس.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال مؤتمر صحافي إن "الحكم روع الحكومة الأسترالية".



وأشارت وونغ إلى أن حكم الإعدام قد يخفف إلى السجن مدى الحياة بعد عامين.



وأكدت الوزيرة الأسترالية أننا "سنبلغ ردنا بأقوى العبارات"، لافتة إلى أنه سيتم إستدعاء السفير الصيني لإبلاغه باعتراض أستراليا.