هل رُفض اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا؟

كُشف حديثًا عن اتفاق مجلس الشيوخ في شأن مشروع قانون يربط بين تعزيز أمن الحدود، مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا، وفق ما أكّد رئيس مجلس النواب الأميركيّ مايك جونسون.



وأشار إلى أنّه "سيصل ميتًا" إلى مجلسه، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.



وكتب جونسون على منصة اكس: "مشروع القانون أسوأ ممّا توقعنا ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية، التي تسبب بها الرئيس."