إرتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تشيلي إلى 112

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية في تشيلي الأحد أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد إرتفع إلى 112 قتيلًا.



وقال نائب الوزير مانويل مونسالفي في مؤتمر صحافي إن "الطبيب الشرعي تسلم 112 قتيلًا وتم التعرف على هوية 32 جثة"، مضيفًا أنه "لا يزال هناك 40 حريقًا نشطًا".