الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية بأكثر من 85% من الأصوات

أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات الأحد.



وكتب بوكيلة على منصة إكس: "وفق أرقامنا، فقد فزنا في الإنتخابات الرئاسية بأكثر من 85% من الأصوات"، قبل أن يبدأ بعد دقائق إطلاق الألعاب النارية في العاصمة سان سلفادور.