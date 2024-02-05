مذكّرة تفاهم بين كوريا الجنوبية والسعودية

وقّعت سول والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون الدفاعيّ، على ما أشارت إليه إدارة برنامج المشتريات الدفاعية، في كوريا الجنوبية.



وأتى ذلك، في الوقت، الذي تتطلع فيه سول إلى إبرام المزيد من اتفاقات مبيعات الأسلحة، في المنطقة.



وذكرت الإدارة، في بيان صحافيّ، أنّ الاتفاقية ستشهد قيام الجانبين بإنشاء لجنة مشتركة لتشكيل مجموعة عمل لأبحاث أنظمة الأسلحة، إضافة إلى الإنتاج، لمواصلة التعاون في مجال الدفاع.



وقالت الإدارة إنّ وزير الدفاع شين وون سيك، الذي كان يزور الرياض، لحضور معرض الدفاع العالميّ كجزء من زيارة تستغرق أسبوعًا إلى الشرق الأوسط ونظيره السعوديّ الأمير خالد بن سلمان آل سعود حضرا مراسم توقيع الاتفاقية.