رئيس وزراء إيرلندا يعرب عن قلقه حيال حريق في مبنى يفترض أنه مخصص للمهاجرين

أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الأحد عن قلقه حيال إندلاع حريق في مبنى يفترض أنه مخصص لإيواء لاجئين وكان أيضًا في السابق مسرحًا لإحتجاجات مناهضة للمهاجرين.



واستدعي نحو 40 رجل إطفاء عند الساعة السابعة من صباح الأحد لإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى.



وقال فارادكار في بيان: "شعرت بالقلق عندما علمت بنبأ الحريق في دار رعاية سابق في كروكسلينغ".



وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة كانت هناك تقارير مثيرة للقلق عن وقوع أضرار يشتبه بأنها لها خلفية جنائية في أبنية في جميع أنحاء البلاد".