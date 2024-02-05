استدعاء السفير الروسيّ لدى فرنسا إلى وزارة الخارجية

أعلن مصدر دبلوماسيّ لوكالة فرانس برس أنّ السفير الروسيّ لدى باريس سيُستدعى إلى وزارة الخارجية، لإبلاغه بتنديد فرنسا مجددًا، بغارات روسية.



وأسفرت هذه الغارات عن مقتل عاملَيْن إنسانيين فرنسيين، في أوكرانيا.



وأشار المصدر إلى أنّ باريس ستندد أيضًا، بعودة المعلومات المضللة، التي تستهدف فرنسا وذلك بعد أيّام قليلة من كشف وزارة القوات المسلحة عن مناورة منسقة من روسيا، لنشر معلومات كاذبة تتعلق بفرنسا.