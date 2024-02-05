قتلى من قوات سوريا الديمقراطية بقصف على قاعدة أميركية

قُتل خمسة مقاتلين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في قصف، بمسيّرة على حقل العمر النفطيّ، أكبر القواعد الأميركية، في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.



واستهدف القصف، وفق المرصد، قسمًا تابعًا لقوات المهام الخاصة، التي يقودها الأكراد، في حقل العمر.



وأسفر ذلك عن خمسة قتلى ونحو عشرين جريحًا، في وقت تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" قصف القاعدة الواقعة، في محافظة دير الزور.