بكين تؤكد حكم الإعدام مع وقف التنفيذ الصادر بحق كاتب أسترالي صيني

أكدت الصين حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في حق الكاتب الاستراليّ الصينيّ يانغ جون، بتهمة التجسس، بعد أن شجبت كانبيرا العقوبة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إنّ محكمة، في بكين دانت يانغ جون بالتجسس وحكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين وصادرت ممتلكاته الخاصة.