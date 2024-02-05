11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة في السعودية

وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة على هامش معرض دفاعيّ، في المملكة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحت الوكالة أنّ الاتفاقيات تهدف إلى ‭‬توطين منظومة التصنيع الدفاعيّ ورفع الجاهزية العسكرية وتعزيز المشاركة الصناعية، فضلًا عن تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها، في القطاع.