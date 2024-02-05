مقتل مقاتلين من قوات يقودها أكراد في ضربة من دير الزور

قُتل ستة مقاتلين من قوات يقودها أكراد وتدعمها الولايات المتحدة، في ضربة، بطائرة مسيّرة مصدرها من مناطق، في دير الزور، واقعة، تحت سيطرة الحكومة السورية.



وذكر مصدران محليان لرويترز أنّ الطائرة المسيرة جاءت من منطقة تنشط فيها جماعات متحالفة مع إيران وتشن ضربات بشكل منتظم.



وأوضحا أنّ الطائرة ضربت أكاديمية عسكرية، في حقل العمر النفطيّ، الواقع عند قاعدة أميركية.