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مادورو يتعهد بفوز الأشخاص في السلطة في الانتخابات المقبلة

أخبار دولية
2024-02-05 | 04:52
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مادورو يتعهد بفوز الأشخاص في السلطة في الانتخابات المقبلة
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مادورو يتعهد بفوز الأشخاص في السلطة في الانتخابات المقبلة

تعهد الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو المتوقع أن يسعى لولاية جديدة، في الانتخابات المرتقبة، في وقت لاحق هذا العام، أنّ الأشخاص في السلطة سيفوزون بالتأكيد.
     
وقال مادورو، أمام آلاف من انصاره، الذين احتشدوا، في العاصمة، في الذكرى الثانية والثلاثين للانقلاب الفاشل بقيادة هوغو تشافيز، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا وعيّن مادورو خلفًا له "نحن الأشخاص، الذين في السلطة سننتصر بطريقة أو بأخرى".
     
وجاءت تصريحاته، قبل يوم، على اجتماع دعا إليه رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز لتحديد موعد الانتخابات العامّة المقبلة.

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