منظمة التعاون والتنمية: الشرق الأوسط يمثل خطرًا

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديّ توقعاتها لنمو الاقتصاد العالميّ للعام 2024، لكنّها حذّرت من أنّ النزاع، في الشرق الأوسط، يمثّل خطرًا.



وأوضحت أنّه يهدد اضطراب الملاحة، في البحر الأحمر، برفع أسعار المواد الاستهلاكية.



وتوقّعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا، بلوغ نسبة النمو 2,9 في المئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في تشرين الثاني والبالغة 2,7 في المئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.