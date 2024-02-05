احتجاجات سنغالية على تأجيل الانتخابات الرئاسية

أطلقت الشرطة السنغالية الغاز المسيل للدموع، لتفريق معارضين تجمعوا، خارج البرلمان، للاحتجاج على تأجيل الانتخابات الرئاسية.



وكان المقرر إجراء الانتخابات، في 25 شباط.