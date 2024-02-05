كنعاني: تصرفات واشنطن تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا

رأى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصرفات واشنطن ضد السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية لدول أخرى تدل علی أن المجتمع الدولي لا يمكنه الإعتماد على أميركا وبریطانیا من أجل السلام والأمن الدوليين لأنهما تفضلان مصالح إسرائيل على مصالحِ الدول والحكومات والمجتمعِ الدولي.