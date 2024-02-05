الكرملين يندد بقصف مخبز في شرق اوكرانيا

وصف الكرملين القصف الذي نسب الى الجيش الأوكراني واستهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك بشرق أوكرانيا مخلفا السبت 28 قتيلا بحسب المصادر الروسية، بأنه "عمل ارهابي وحشي".



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة إن "الضربات على مخبز هي عمل إرهابي وحشي" متهما كييف "بمواصلة الضربات ضد البنية التحتية المدنية".



وشدد على أن "عدد الضحايا دليل أيضا على وحشية" هذا الهجوم، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل عمليته في أوكرانيا "لمنع" سقوط ضحايا جدد.



واتهمت السلطات الروسية السبت الجيش الأوكراني بتنفيذ قصف استهدف مخبزا في ليسيتشانسك، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل.



ولم ترد كييف حتى الآن على هذه الاتهامات.