وزير الخارجية الفرنسية في إسرائيل...

للمرة الخامسة، يبدأ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن جولة تشمل المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، إسرائيل والضفة الغربية.



وزيارة بلينكن ليست الوحيدة، فوزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني الذي التقى نظيره المصري في القاهرة وبحث مع نظيره الأردني ضرورة وقف حرب غزة حط في إسرائيل، بانتظار وصوله لبنان بعد ظهر الثلاثاء.