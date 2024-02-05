تصريح لترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني

كان لافتًا ما صرح به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن عملية إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



فقد كشف ترامب عن تراجع إسرائيلي عن المشاركة في العملية في الساعات الأخيرة.