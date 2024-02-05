مقتل شخصين في بنغلادش مع استمرار القتال على الحدود مع بورما

قتل شخصان على الأقل الاثنين في قرية في بنغلادش بقذائف هاون أطلقت من بورما المجاورة، في توسع للمعارك الدائرة على الحدود في هذا البلد، حسبما ذكرت الشرطة.



وشهدت بعض أجزاء بورما الواقعة قرب الحدود البالغ طولها 270 كلم مع بنغلادش، مواجهات متكررة منذ تشرين الثاني حين أنهى مقاتلو جيش أراكان وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ انقلاب العام 2021.



وقال قائد الشرطة المحلية عبد المنان لوكالة فرانس برس إن "الشخصين قتلا في قرية جالبيتولي خلال إطلاق النار حوالي الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (8,15 ت غ".



وأوضحت الشرطة أن امرأة من بنغلادش تدعى حسن آرا (48 عاما) ورجلا من الروهينغا لم يذكر اسمه قتلا.



وقالت زوجة ابن حسن آرا، إنهما "كانا جالسين في المطبخ حين سقطت قذيفة هاون في المكان"، مضيفة: "كانت تحضر الطعام لاحد افراد الروهينغا الذي وظفته العائلة للقيام باعمال زراعية".



وقال وزير الداخلية البنغلادشي أسد الزمان خان مساء الأحد إن 14 من عناصر الحدود في ولاية راخين البورمية المجاورة "دخلوا أراضينا للاحتماء" قبل تقدم مقاتلي جيش أراكان المتمردين.