لقاء ايرانيّ سودانيّ

استقبلَ وزيرُ الخارجيّة الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان، نظيرَه السودانيّ علي الصادق علي.



وأتى اللقاءُ، بعدَ اعلانِ البلدين، العامَ الماضي، عودةَ العلاقاتِ، بينهما بعدَ قطيعةٍ دامَت سنوات.



واتفقَت الحكومتان في بيانٍ مشترك عن استئنافِ العلاقاتِ الدبلوماسية على تطويرِ علاقاتِ الصداقةِ بينهما على أساسِ الاحترامِ المتبادلِ للسيادةِ والمساواةِ والمصالحِ المشتركةِ والتعايشِ السلميّ.