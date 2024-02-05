اجتماع لرئيسي وزراء بريطانيا وإيرلندا بعد انتهاء الجمود السياسيّ

يزور رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك والإيرلنديّ ليو فارادكار بلفاست، بعد استئناف عمل المؤسسات، في إيرلندا الشمالية.



وسيلتقيان الوزيرة الأولى، في الحكومة الجديدة، الجمهورية ميشيل أونيل.



ووصل ريشي سوناك وليو فارادكار إلى المجلس المحليّ، في ستورمونت.



وسيجتمعان مع القادة السياسيين الجدد للإقليم البريطانيّ، حيث يتقاسم السلطة "الوحدويون" الملتزمون بإبقاء إيرلندا الشمالية، داخل المملكة المتحدة، و"الجمهوريون" المؤيّدون لتوحيد الجزيرة.



وقال رئيس الوزراء الإيرلنديّ، لدى دخول البرلمان: "هذا يوم إيجابيّ للغاية".



ودعا ريشي سوناك عقب وصوله إلى إيرلندا الشمالية الحكومة إلى العودة للعمل، والتقى بموظفين في القطاع العام.