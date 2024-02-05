"الأونروا": قافلة مواد غذائية في غزة تعرضت لنيران إسرائيلية مصدرها البحر

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجيش الإسرائيلي بشن ضربة من البحر على قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.



وكتب توماس وايت مسؤول الوكالة في القطاع على منصة "اكس": "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى".