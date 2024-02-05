ايران: لن نتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضينا

أكدت طهران أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون".



وأضاف: "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون ملياً قبل القيام بأي تصرف سيء".



وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها "مغامرة" و"غير قانونية"، معتبراً أنها نُفذت في إطار "سياسة الدعم الكامل" لإسرائيل.