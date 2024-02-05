عاهل الأردن ورئيس الإمارات يدعوان الى تكثيف العمل لوقف اطلاق النار في غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل وقف اطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ان الملك عبد الله والشيخ محمد بن زايد أكدا خلال لقائهما في قصر بسمان في عمان الإثنين، على "ضرورة تكثيف العمل لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم"، محذرين من "تداعيات استمرار الحرب على غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية".



وجدد الزعيمان التأكيد على "الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة"، مشددين على أن "السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".



ومن جانب آخر، أكد العاهل الأردني "ضرورة استمرار المجتمع الدولي بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة".