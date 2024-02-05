بلينكن في السعودية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية الاثنين، في مستهل جولة شرق أوسطية تهدف إلى إرساء هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وحطّت طائرة كبير الدبلوماسيين الأميركيين في الرياض، بحسب صحافي مرافق من وكالة فرانس برس، في محطته الأولى ضمن رحلته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الماضي الذي أدى إلى اندلاع الحرب.