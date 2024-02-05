إيطاليا تعتقل 14 شخصا بعد شغب في مركز احتجاز مهاجرين

أعلنت الشرطة الإيطالية أنها ألقت القبض على 14 شخصا بعد اندلاع أعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين قرب روما عقب انتحار أحد المحتجزين.



وذكر البيان أن ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا في أعمال الشغب التي حدثت أمس الأحد عندما تمكن المحتجزون من الخروج واقتحام موقف للسيارات وأشعلوا النار في الحشايا.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لاستعادة السيطرة على مركز بونتي جاليريا، وهو مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين‭‭‭ ‬‬‬قريب من المطار الرئيسي بمدينة فيوميتشينو.



واندلعت الاحتجاجات بعد اكتشاف جثة شاب غيني يبلغ من العمر 21 عاما عقب انتحاره.