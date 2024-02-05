وزير الخارجية الفرنسي يدعو من إسرائيل إلى "وقف عنف المستوطنين" في الضفة الغربية

دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الاثنين الى "وقف عنف المستوطنين" الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس.



وقال سيجورنيه الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع من أجل التوصل إلى هدنة في القتال بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة: "لا يمكن أن يحصل أي تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية" المحتلة.