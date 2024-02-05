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مدريد تعلن عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو للأونروا

أخبار دولية
2024-02-05 | 09:18
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مدريد تعلن عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو للأونروا
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مدريد تعلن عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو للأونروا

أعلنت إسبانيا الإفراج عن مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
     
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في كلمة أمام لجنة برلمانية "ستفرج إسبانيا عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 3,5 مليون يورو لتتمكن الأونروا من مواصلة أنشطتها على المدى القصير".
     
وأضاف: "الأونروا في وضع يائس وهناك خطر كبير من أن تُشلّ أنشطتها الإنسانية في غزة في الأسابيع المقبلة".
     
من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الأونروا تظل "العمود الفقري للاستجابة الإنسانية" في غزة.

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