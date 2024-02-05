نتانياهو يؤكد أن الانتصار في غزة سيشكل "ضربة قاضية" لحماس وحلفاء إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "النصر الكامل" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سيوجه "ضربة قاضية" لحركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى مدعومة من إيران.



وقال نتانياهو أمام قادة في الجيش بحسب مكتبه: "النصر الكامل سيوجه ضربة قاضية "لمحور الشر" المؤلف من إيران وحزب الله والحوثيين وبالطبع حماس".