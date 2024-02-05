مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده تعمل على "تحقيق التهدئة" في المطنقة، لدى استقباله في بغداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي أكبر أحمديان الذي تأتي زيارته بعد ضربات أميركية وتوترات ناجمة عن حرب غزة.



وبحث أحمديان أيضا مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة فضلا عن تمتين العلاقات بين العراق وإيران، وفقا لبيان رسمي.



وتعد طهران شريكاً تجارياً رئيسيا للعراق وتتمتع بنفوذ سياسي كبير في بغداد ويمثل حلفاؤها الغالبية داخل البرلمان وحكومة البلاد.



وقال رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء إن "العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار وتحقيق التهدئة بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".