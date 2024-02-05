اشتيه يتخوف من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي

عبّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه الاثنين عن تخوفه من إقدام إسرائيل على نقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد قرابة أربعة أشهر علن الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس.



وقال اشتية خلال جلسة للحكومة: "تحاول إسرائيل نقل معبر رفح إلى مكان آخر".



ويأتي هذا الكلام في ظلّ مخاوف بين الفلسطينيين والمصريين خصوصا من محاولات إسرائيلية محتملة لدفع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة الى مغادرة القطاع المحاصر.



ونزح 1,7 مليون فلسطيني خلال الحرب، ويعيش 1,2 مليون منهم في منطقة رفح الحدودية مع مصر، وفق الأمم المتحدة.



وتنفي إسرائيل نيتها إجبار الفلسطينيين البالغ عددهم 2,4 مليون في قطاع غزة على المغادرة، لكن مسؤولين عديدين فيها دعوا الى فتح باب المغادرة الطوعية للفلسطينيين.



ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج، ويستخدم حاليا لخروج مقيمين في القطاع بعد أذونات استثنائية توافق عليها إسرائيل، وتحظى أيضا بموافقة فلسطينية ومصرية.



وقال اشتية: "معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني. ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر".



وكان اشتية يشير الى انسحاب الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.



وتوجد معابر أخرى بين قطاع غزة وإسرائيل مغلقة، بينها معبر كيريم شالوم أو كرم أبو سالم الذي كانت تدخل عبره البضائع التجارية الى قطاع غزة في السابق، ويستخدم أحيانا حاليا لإدخال مساعدات الى القطاع المحاصر.



وقال أمين عام المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي لوكالة فرانس برس إن إسرائيل "تحاول إغلاق معبر رفح الذي من المفترض أنه تحت السيطرة المصرية والفلسطينية والإسرائيلية، ونقل الحركة الى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل بالكامل".



وأوضح أن "معبر كرم أبو سالم هو معبر بين إسرائيل وغزة، باتجاه واحد، ومعبر رفح هو بين غزة ومصر في الاتجاهين".



وقال البرغوثي انه "من الممكن أن تكون هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة طرد سكان قطاع غزة من خلال معبر أبو سالم" الحدودي أيضا مع مصر.