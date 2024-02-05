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نتانياهو "لن يقبل" بمطالب حماس حول الرهائن
أخبار دولية
2024-02-05 | 10:42
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نتانياهو "لن يقبل" بمطالب حماس حول الرهائن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حركة حماس الفلسطينية قدمت "مطالب لن نقبل بها" بشأن إطلاق الرهائن في قطاع غزة.
ولفت نتانياهو الى أن الشروط "يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق"، الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة تشرين الثاني الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود الذي يتزعمه.
أخبار دولية
نتانياهو
حماس
الرهائن
غزة
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