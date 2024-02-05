وزير دفاع بريطانيا: الحوثيون لم يتراجعوا عن مسعاهم لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ان الضربات على أهداف لحركة الحوثي في اليمن لم تقلل بشكل كامل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن في البحر الأحمر.



وقال شابس أمام البرلمان: "كان لهذه الهجمات تأثير كبير على إضعاف قدرات الحوثيين لكن رغبتهم في مواصلة تعطيل البحر الأحمر لم تتضاءل بالكامل".