بوريل يعلن أنه "في الطريق" إلى أوكرانيا

بوريل: الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم أوكرانيا "بكل الوسائل"

أعلن منسق السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه متوجه إلى أوكرانيا، مجددا دعوته لتقديم المزيد من المساعدات للدولة التي تمزقها الحرب.



وتأتي الزيارة في حين يحاول المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمساعدة أوكرانيا على إعادة تكوين مخزونها من الأسلحة لمواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ منذ عامين تقريباً.



في وارسو، قال بوريل للصحافيين: "أنا في الطريق إلى أوكرانيا، أنا في الطريق إلى كييف"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدعم أوكرانيا "بكل الوسائل".



وتوصل القادة الأوروبيون الخميس إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، في خطوة اعتبروا أنها "رسالة قوية" إلى روسيا، وبعد التغلب على معارضة الرئيس المجري فيكتور أوربان.



وأكد مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية على ضرورة تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من "التغلب على الهجوم"، وحث التكتل على دعمها طالما استلزم الأمر ومع "كل الوسائل".



وقال ان "الأمر ليس مجرد قضية وقت. إنه يتعلق بكمية ونوعية إمداداتنا. ومن المؤكد أننا يجب أن نقوم بالمزيد وبشكل أسرع لأن أوكرانيا يجب أن تنتصر".



وهذه الزيارة هي الرابعة لبوريل منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في شباط 2022.