الاتصالات تنقطع عن معظم السودانيين

انقطعت الاتصالات عن معظم السودانيين اليوم الاثنين فيما يعتقد مصدران في قطاع الاتصالات ووكالة السودان للأنباء المتحالفة مع الجيش أنها خطوة متعمدة من قوات الدعم السريع التي تخوض قتالا مع الجيش.



ولم تعلق قوات الدعم السريع لكن مصدرا منها قال إن القوات شبه العسكرية لا علاقة لها بانقطاع الاتصالات.



وقال كثيرون من السودانيين إنهم لا يستطيعون الوصول إلى أفراد عائلاتهم ما يفاقم آثار الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني التي أجبرت أكثر من 7.5 مليون شخص على الخروج من منازلهم وأثارت تحذيرات من مجاعة.



ويعتمد ملايين على الدفع عبر الإنترنت لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات التي لا يمكن الوصول إليها الآن بسبب تعطل الشبكة.