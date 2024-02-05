إسرائيل تقول إنها ستقدّم أدلة على "صلات الأونروا بالإرهاب"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان حكومته تمتلك أدلّة على ارتباط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ"الإرهاب" وإنها ستقدّمها للجنة الجديدة التي شكّلها الأمين العام للأمم المتحدة لتقييم عمل الوكالة.



وكتب كاتس على منصة "إكس": "سنقدّم كل الأدلّة التي تُظهر صلات الأونروا بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة".