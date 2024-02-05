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غالانت: عمليتنا العسكرية في غزة ستتواصل من أجل تهيئة الظروف لإطلاق الرهائن

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العمليات العسكرية في غزة تجري بدقة وستتواصل من أجل تهيئة الظروف لإطلاق الرهائن.