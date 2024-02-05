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وزير الدفاع الإسرائيلي: يحيى السنوار "ينتقل من مخبأ إلى آخر"
أخبار دولية
2024-02-05 | 13:41
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وزير الدفاع الإسرائيلي: يحيى السنوار "ينتقل من مخبأ إلى آخر"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار "ينتقل من مخبأ إلى آخر" و"غير قادر على التواصل" مع أوساطه.
وقال في مؤتمر صحافي: "أصبح الآن فارا بعدما كان زعيما لحماس" في قطاع غزة، من دون تقديم تفاصيل عن الموقع الحالي المفترض للسنوار.
أخبار دولية
يوآف غالانت
حماس
غزة
يحيى السنوار
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