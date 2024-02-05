الملك تشارلز مصاب بالسرطان

أعلن قصر باكينغهام في بيان، أن الملك تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وقد بدأ العلاج فورا من دون توقع وقف أنشطته.



وجاء في البيان: "خلال العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها الملك تشارلز في المستشفى بسبب تضخم حميد في البروستات تم اكتشاف مشكلة أخرى" و"أظهرت فحوص لاحقة وجود شكل من أشكال السرطان".



وأكد البيان أن الملك سيواصل تسيير أمور الدولة.