الخارجية الأميركية: العراق لم يتلق إخطارا مسبقا بضربات الجمعة

أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل اليوم، أن الولايات المتحدة لم تقدم إخطارا مسبقا للعراق قبل الضربات التي شنتها الجمعة على ثلاثة مواقع لمسلحين داخل الأراضي العراقية، مشيرا الى أنه تم إخطار العراق بأمر الضربات فور وقوعها.



وقال باتل للصحفيين: "لقد أدرك العراق، شأنه شأن كل دولة في المنطقة، أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا. أما بالنسبة لهذا الرد الذي وقع الجمعة، فلم يكن هناك إخطار مسبق. لقد أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات".



وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.